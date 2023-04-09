В воскресенье, 9 апреля, авторитетное немецкое издание опубликовало материал, в котором подробно разобраны странные заявления безумного экс-главы России. Собственно, журналисты из Bild уверенно констатировали, что лай Медведева – одной из самых верных собак Путина – становится все более отвратительным.

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В своем твиттере прихвостень Путина написал, что Украина обречена на поражение, ведь якобы "никому не нужна". Более того, Европа нам помогает лишь потому, что "есть на это прямые указания из Белого дома в США".

Европа поддержала Украину только по указанию США, утверждает приближенное лицо российского диктатора Владимира Путина. Поставки оружия и кредиты погрузили европейские страны в "финансово-политический ад". "Украинцы – "кровописные паразиты", которые сосутся на "дряхлой, больной артритом шеи" ЕС",

– пишут аналитики со ссылкой на сумасшедшего.

Где здесь манипуляция – распознать достаточно легко. Во-первых, большинство американцев до сих пор не могут найти наше государство на карте мира – то есть, если быть честным, нынешние власти США вряд ли работают исключительно на политический рейтинг, помогая Вооруженным Силам, ведь вряд ли это тот вопрос, который так сильно резонирует в избирателей.

Во-вторых, Медведев "почему-то" не объясняет, какая мотивация у Европы помогать нашему государству. Хотя чего можно хотеть от графомана-маразматика, который пишет такой бред только для того, чтобы о нем хотя бы немного помнили россияне.

Впечатляет, насколько запутанным и перегруженным жаргоном стал язык Медведева – словно он с трудом мыслил ясно. Например, он назвал президента Украины Владимира Зеленского "арлекином в футболке цвета хаки", который будет использовать свою "банду вороватых нацистских клоунов", чтобы накапливать украденные с Запада деньги на оффшорных счетах,

– отметили в Bild.

Без ядерных угроз не обошлось