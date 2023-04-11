Цю маячню прокоментував спікер Державного департаменту США Ведант Патель. Він сказав, що пан Медведєв не правий.

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Реакція представника США

Ведант Патель наголосив, що США за останній рік вдалися до серйозних дій, щоб підтримати українських партнерів, зробити все можливе, щоб вони могли захиститися від агресії Росії. За його словами, суть тут у правилах міжнародного порядку, заснованого на правилах, та в основах Статуту ООН.

Кордони однієї країни не повинні бути стерті чистою агресією іншої, що й намагається зробити Росія. І тому ми продовжуватимемо підтримувати наших українських партнерів",

– підкреслив він.

Що сказав Медведєв

Бажаючи виплеснути свою безсилу лють через постійні провали окупантів на фронті, Медведєв заявив, що Україна "незабаром зникне", оскільки нібито ні США, ні Європі, ні решті світу вона не цікава.

Ба більше, через постійний запій Медведєв не помітив, що, попри всі тягарі через розв'язану Росією війну, громадяни України вже понад рік відчайдушно захищають її свободу та незалежність.

Раніше Медведєв пригрозив ядерною зброєю у разі повернення Криму до України. А нещодавно він у звичній для нього манері залякування і погроз відреагував на новину про ордер на арешт Путіна. Зокрема, придворний блазень поділився своїми думками про те, що "Москві байдуже щодо рішень міжнародної спільноти". Крім того, він пригрозив Міжнародному кримінальному суду гіперзвуковою ракетою типу "Онікс".