О главных событиях на фронте, в тылу и на международной арене 22 апреля читайте в материале
24 Канала.
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06:18 В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 30 авиационных ударов, а еще совершил 50 обстрелов с РСЗО. на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны отразили 53 атаки противника. Наша авиация нанесла еще 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще 2 важных военных объекта противника. 04:21 У бойца ВСУ обнаружили в челюсти шар вместо двух зубов. Перед этим воин заявил, что что-то ударило в щеку и попросил врачей отпустить его как можно скорее. 03:22 Вчера, 21 апреля, правительство Германии и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) подписали соглашение о выделении ФРГ 3 миллионов евро на развитие промышленного потенциала нашего государства. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. 03:12 Португалия передаст Украине пять бронемашин – три M113 и две M577. Об этом заявила министерша национальной обороны Португалии Гелена Каррейрас. 02:56 Пригожин заявил, что якобы сын Пескова служил в ЧВК "Вагнера". 02:54 Журналист Никита Парменов в эфире одного из российских либеральных ютуб-каналов сообщил, что на самом деле в Белгороде вечером 20 апреля могла упасть не одна, а две бомбы. По его словам, вторая сошла чуть дальше первой, не сдетонировала, но пробила несколько балконов. 01:37 Украинским спортсменам в Молдове 16 апреля запретили выходить с сине-желтым флагом на Чемпионат мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Об этом рассказала спортсменка Виктория Урсати. 01:27 В Воздушных силах ВСУ сообщили, что около 19 часов вечера 21 апреля враг атаковал Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе. Наши воины уничтожили 4 из 5 "Shahed-136/131". 01:02 Ранее, 20 апреля, суд избрал меру пресечения попу УПЦ МП Игорю Слободяну, подозреваемого в избиении бывшего военнослужащего Артура Ананьева в Хмельницком. Священника взяли под личное обязательство. 00:12 Финляндия 21 апреля одобрила 15-й пакет военной помощи для Украины. В него войдет снаряжение для воинов ВСУ, проходящих обучение в рамках миссии EUMAM. 00:05 ЕС вскоре примет решение об использовании первого миллиарда евро из финансового пакета, выделенного для совместного заказа на производство артиллерийских боеприпасов для срочной доставки в Украину. Об этом сообщил неназванный официальный представитель Евросоюза. 00:00 Вчера, 21 апреля, Владимир Зеленский подписал закон о деколонизации географических названий. Согласно ему, географические объекты не могут получать названия, которые символизировали бы, превозносили Россию или ее памятные места, даты, события, деятелей, которые совершали агрессию против Украины или другого государства.