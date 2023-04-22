Заступник голови російського радбезу влаштував істерику через те, що Велика Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до переслідування журналіста та опозиціонера Володимира Кара-Мурзи, якого засудили до 25 років колонії.

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Медведєв заволав, що Велика Британія – "ворог Кремля". Далі він пригрозив відправити цю державу "в морську безодню" російською зброєю.

Британія була, є і буде нашим вічним ворогом. У всякому разі доти, поки їх нахабний і огидно-сирий острів не піде в безодню морську від хвилі, створеної новітньою системою російської зброї,

– абсурдно написав він.

Також Медведєв дозволив собі зневажливо назвати Бориса Джонсона "Борискою", а ім'я теперішнього прем'єра Ріші Сунака нібито взагалі забув.

Маразм посіпаки Путіна продовжив невпинно міцніти. Тож далі він накинувся на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який раніше висловився про допустимість ударів ЗСУ по державі-агресорці для власного захисту.

Німець, який бажає напасти на Росію, має бути готовим до нашого параду в Берліні,

– істерично заволав Медведєв.

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У Польщі відповіли на погрози Медведєва

Раніше прихвостень бункерного диктатора опублікував пост у твітері, де пригрозив Польщі зникненням з карти Європи. У відповідь польське Агентство національної безпеки опублікувало для Медведєва рекомендаційний твіт.

"Дорогий містер Медведєв, будь ласка, пам'ятайте, що комбінування алкоголю з наркотиками дуже небезпечне. Будь ласка, продовжуйте це робити", – йдеться у повідомленні.