Агентство національної безпеки прокоментувало пост Медведєва у твітері. До речі у ньому поплічник Путіна пригрозив Польщі зникненням з карти Європи.

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Що сказав Медведєв

Колишній лідер Росії у своєму твітері назвав прем'єра Матеуша Моравецького – тупоголовим. Очевидно, Медведєва обурили слова прем'єр-міністра Польщі про те, що Україна має право вдарити по Росії. До того ж заступник голоси радбезу Росії здивований, як це так польську владу не хвилює війна НАТО проти Росії. Тому він вирішив діяти в традиційній російській манері – пригрозити Польщі.

Враховуючи роль Польщі як форпосту НАТО в Європі, ця країна точно зникне разом зі своїм дурним прем'єром,

– злісно сказав Мєдвєдєв.

Зауважимо, що не так давно – 2 квітня – Мєдвєдєв пригрозив українській владі "Божим судом". Видавати бредові заяви, що не мають нічого спільного зі здоровим глуздом – це єдине, що в екслідера Росії виходить добре.

Реакція Польщі не забарилася

У відповідь Агентство національної безпеки Польщі опублікувало для Медведєва рекомендаційний твіт, закликавши його не зупинятися у вживанні міксу алкоголю і наркотиків.

"Дорогий містер Медведєв, будь ласка, пам'ятайте, що комбінування алкоголю з наркотиками дуже небезпечне.

Будь ласка, продовжуйте це робити", – мовиться у повідомленні.

Додамо, що наприкінці березня Мєдвєдєв розщедрився на цілу низку нісенітниць. Серед них була заява про те, що "друга армія світу" дійде до Львова.