Крім цього, заступник голоси радбезу Росії назвав польського прем'єра Матеуша Моравецького – тупоголовим. Про це Мєдвєдєв написав у своєму твіттері, передає 24 Канал.

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Колишній президент Росії забув випити пігулки

Дмітірія Мєдвєдєва обурили слова прем'єр-міністра Польщі про те, що Україна має право вдарити по Росії. До того ж заступник голоси радбезу Росії здивований, як це так польську владу не хвилює війна НАТО проти Росії. Тому він вирішив діяти в традиційній російській манері – пригрозити Польщі й образити Матеуша Моравецького.

Враховуючи роль Польщі як форпосту НАТО в Європі, ця країна точно зникне разом зі своїм дурним прем'єром,

– злісно сказав Мєдвєдєв.

Зверніть увагу! Приводом до заяви експрезидента Росії стало інтерв'ю польського прем'єра американському медіа NBC News, в якому він зазначив, що Україна має право на удари у відповідь по території Росії й такі дії не порушуватимуть жодних угод з союзниками.

Дмітрій Мєдвєдєв не вперше викладає скандальні заяви