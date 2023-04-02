Заступник голови ради безпеки Росії вкотре на своєму телеграм-каналі відзначився божевільною заявою, повідомляє 24 Канал. Він навіть почав цитувати біблію.

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Медведєв лякає Зеленського судом Божим

Колишній президент Росії заявив, що, дивлячись на те, що коять український лідер та уряд щодо Києво-Печерської лаври, він особливо гостро зрозумів їхню "оскаженілість". Путінський посіпака почав лаятися, виправдовуючись, що не може підібрати інших визначень. Очевидно, що Кремлю не подобається виселення московських попів з української святині.

Упевнений, вони постануть не тільки перед судом людським, але насамперед перед Його судом. І отримають за все скоєне,

– марить Медведєв.

Після прокльонів та лайки він чомусь почав цитувати біблію.

"Бо сказано: "І схопили звіра і з ним лжепророка, що творив чудеса перед ним, якими він спокусив тих, хто прийняв зображення звіра, і тих, хто поклоняється його зображенню, – і кинули їх обох живих в озеро вогняне, що горить сіркою" (Апокаліпсис 19:20)", – підсумував заступник голови ради безпеки Росії.

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Що відбувається у Києво-Печерській лаврі