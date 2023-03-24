Про це повідомили російські ЗМІ. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прокоментував темпи та цілі так званої "спецоперації", передає 24 Канал.
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Медведєв "дійде до Львова, якщо треба"
Експрезидент Росії заявив, що з України треба "викинути всіх іноземців та створити санітарну смугу, яка не дозволить застосовувати будь-які види зброї.
Якщо ж цього виявиться недостатньо, тоді приймати інші рішення – не можна виключати нічого. Якщо до Києва треба дійти – значить треба йти до Києва, якщо до Львова – значить треба йти до Львова, щоб винищити цю заразу,
– видав Медведєв.
Говорити про терміни "спецоперації" Медведєв вважає недоречним – тут дуже багато факторів, оцінки ходу та термінів може давати верховний головнокомандувач. За його словами, російське керівництво хоче досягти всіх "цілей" у війні проти України. Медведєв це називає "захистом" територій.
Посіпака Путіна знову прокрутив ту саму пластинку і заявив, що Росія воює не з Україною, а з НАТО.
"Скажу лише одне, те, що і так очевидно: Росія воює не з Україною… наша країна воює з 3,6-мільйонною армією НАТО", – додав Медведєв.
Ядерні погрози Медведєва: коротко
- У Кремлі вже не такі впевнені щодо ситуації в Криму. Медведєв не відкидає можливість повернення півострова до складу України. Однак знову береться погрожувати, що спроба України відвоювати Крим буде підставою для Росії застосувати ядерну зброю.
- Крім того, колишній президент країни-агресорки заявляє, що Генеральний штаб російської армії вже прораховує та готує рішення на випадок можливих наступальних операцій України.
- Путінський блазень також вирішив, що Україна все-таки не вступить до Євросоюзу, а обіцянки про це – лише "обман для заспокоєння людей".
- Однак Медведєв додав, що Росія ні в якому разі "не збирається форсувати війну із Заходом і переводити її у відкритий конфлікт".