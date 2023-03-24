Об этом сообщили российские СМИ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал темпы и цели так называемой "спецоперации", передает 24 Канал.
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Медведев "дойдет до Львова, если нужно"
Экс-президент России заявил, что из Украины нужно "выбросить всех иностранцев и создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия".
Если же этого окажется недостаточно, тогда принимать другие решения нельзя исключать ничего. Если до Киева нужно дойти – значит нужно идти до Киева, если до Львова – значит нужно идти во Львов, чтобы истребить эту заразу,
– выдал Медведев.
Говорить о терминах "спецоперации" Медведев считает неуместным – здесь очень много факторов, оценки хода и сроков может давать верховный главнокомандующий. По его словам, российское руководство хочет добиться всех "целей" в войне против Украины. Медведев это называет "защитой" территорий.
Приспешник Путина снова прокрутил ту же пластинку и заявил, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО.
"Скажу только одно, что и так очевидно: Россия воюет не с Украиной… наша страна воюет с 3,6-миллионной армией НАТО", – добавил Медведев.
Ядерные угрозы Медведева: коротко
- В Кремле уже не так уверены в ситуации в Крыму. Медведев не исключает возможность возвращения полуострова в состав Украины. Однако снова берется угрожать, что попытка Украины отвоевать Крым будет основанием для России применить ядерное оружие.
- Кроме того, бывший президент страны-агрессора заявляет, что Генеральный штаб российской армии уже просчитывает и готовит решение в случае возможных наступательных операций Украины.
- Путинский шут также решил, что Украина все-таки не вступит в Евросоюз, а обещания об этом только "обман для успокоения людей".
- Однако Медведев добавил, что Россия ни в коем случае "не собирается форсировать войну с Западом и переводить ее в открытый конфликт".