Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський політолог і публіцист зі США Андрій Піонтковський. Він додав, що Медведєв все ще марить надіями знову стати президентом Росії.
Дивіться також Ордер – початок кінця Путіна: росіяни бояться і можуть "здати" господаря
У Кремлі вважають ядерний шантаж корисним
Піонтковський звернув увагу на те, як кремлівські журналісти висвітлювали візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви. Зокрема, Андрій Колєсніков з газети "Комерсант" у своєму репортажі в’їдливо згадує Медведєва.
"Написав що Медведєв, зайшовши в зал, обійшов всю китайську делегацію та з усіма привітався. Китайці були приголомшені. Після цього він підійшов до російської делегації та також з усіма по–заступницьки привітався. В Кремлі його сприймають, як божевільного", – констатував Піонтковський.
Піонтковський про політичні розклади у Кремлі: дивитись відео
При цьому, за його словами, у Кремлі вважають ядерний шантаж корисним. Нещодавно вони зачепились за тему снарядів зі збідненим ураном, а згодом дістали, призабутого заступника міністра закордонних справ Рябкова, який погрожував ядерним апокаліпсисом.
Хоче знову стати президентом
Андрій Піонтковський розповів, що Медведєв не полишає надії колись знову стати президентом і всіляко намагається підтримувати свій образ. Саме він сидить по праву руку від Путіна, а не Мішустін, який є главою російського уряду. Щоб втриматись у ролі другої людини в Кремлі, він робить такі божевільні заяви, але вони вже не діють на країни Заходу.
"Напередодні вторгнення стан країн Заходу був такий, що вони б піддались цьому ядерному шантажу. Якби Путіну вдалось реалізувати свої плани та вийти на кордони Польщі за 5 днів, то він став би погрожувати країнам НАТО ядерною зброєю, мовляв, віддайте країни Балтії й Польщу і відступіть. Цілком ймовірно, що вони б пішли на цей крок", – наголосив політолог.
Він додав, що Україна з допомогою Заходу зірвала ці плани й тепер фантазії Путіна обмежуються частинками Херсонської та Запорізької областей.
Публічні погрози Медведєва країнам Заходу: головне
- В інтерв’ю російським пропагандистам заступник секретаря ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв заявив, що військова допомога Україні наближає "ядерний апокаліпсис". Так він відреагував на заяву Британії про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном.
- Коментуючи видачу ордера на арешт Путіна, він пригрозив Нідерландам гіперзвуковою ракетою. Саме в Нідерландах розташований Міжнародний кримінальний суд.
- Також він почав погрожувати війною країнам, які виконають вимогу МКС щодо арешту Путіна.