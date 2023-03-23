Про це Медведєв заявив в одному з інтерв'ю пропагандистам. Що цього разу наплів вірний посіпака Путіна – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Загроза ядерної війни зростає з кожним днем допомоги Україні
Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв видав, що загроза ядерної війни у світі через ситуацію в Україні не зменшилася, а навпаки, зросла. За його словами, "наслідки для Заходу" зараз набагато більші, ніж вони б були, якби Альянс погодився не розширюватись та "відсунутись" до кордонів станом на 1997 рік.
Цікавляться, чи минула загроза ядерного конфлікту? Ні, не минула. Вона зросла. Кожен день поставок іноземної зброї в Україну в кінцевому рахунку наближається ось цей самий ядерний апокаліпсис,
– цинічно заявив Медведєв.
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Страшилки від Медведєва: останні новини
- Нещодавно Дмітрій Медведєв у звичній для нього манері залякування і погроз відреагував на новину про ордер на арешт Путіна. Зокрема придворний блазень поділився своїми думками про те, що "Москві байдуже щодо рішень міжнародної спільноти".
- Крім того, він пригрозив Міжнародному кримінальному суду гіперзвуковою ракетою типу "Онікс". Колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак прокоментував провокативні твердження Медведєва і додав, що справедливою відповіддю Гааги цілком може стати ордер і на його арешт.
- Водночас політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман вважає, що у Кремлі толерують маразматичні заяви Медведєва лише тому, що на його фоні російський президент виглядає "адекватнішим". Мовляв, для Заходу буде страшніше допустити правління Медведєва, аніж воєнного злочинця Владіміра Путіна.