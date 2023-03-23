Про це Медведєв заявив в одному з інтерв'ю пропагандистам. Що цього разу наплів вірний посіпака Путіна – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Загроза ядерної війни зростає з кожним днем допомоги Україні

Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв видав, що загроза ядерної війни у світі через ситуацію в Україні не зменшилася, а навпаки, зросла. За його словами, "наслідки для Заходу" зараз набагато більші, ніж вони б були, якби Альянс погодився не розширюватись та "відсунутись" до кордонів станом на 1997 рік.

Цікавляться, чи минула загроза ядерного конфлікту? Ні, не минула. Вона зросла. Кожен день поставок іноземної зброї в Україну в кінцевому рахунку наближається ось цей самий ядерний апокаліпсис,

– цинічно заявив Медведєв.

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