Об этом Медведев заявил в одном из интервью пропагандистам. Что на этот раз наплел верный прихвостень Путина – читайте в материале 24 Канала.

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Угроза ядерной войны растет с каждым днем помощи Украине

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев выдал, что угроза ядерной войны в мире из-за ситуации в Украине не уменьшилась, а наоборот, возросла. По его словам, "последствия для Запада" сейчас гораздо больше, чем они были бы, если бы Альянс согласился не расширяться и "отодвинуться" к границам по состоянию на 1997 год.

Интересуются, прошла ли угроза ядерного конфликта? Нет, не прошла. Она выросла. Каждый день поставок иностранного оружия в Украину в конечном счете приближается вот этот самый ядерный апокалипсис,

– цинично заявил Медведев.

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