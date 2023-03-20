Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, в России очень боятся, что США каким-то образом сможет получить доступ к внутренней информации.

Смотрите также Пригожин испугался наступления ВСУ в Бахмуте и написал письмо Шойгу с просьбой помочь

Почему информацию с iPhone трудно получить

Иван Ступак уверен, что iPhone, как и вся техника, создавался не для того, чтобы его сломали.

"Есть много инцидентов, кейсов, когда правоохранительные и специальные органы США просто не могли получить доступ к iPhone какого-нибудь исламского террориста, которого задержали", – пояснил он.

По его словам, случалось это потому, что компания Apple не давала согласия на передачу данных и ни при каких условиях не шла на сотрудничество.

Там приходилось придумывать технические уловки, чтобы как-то ломать, но это очень-очень тяжело и почти анриал,

– подытожил Ступак.

По его мнению, iPhone являются довольно непростыми гаджетами.

Иван Ступак рассказал, какой гаджет российским чиновникам будут выдавать вместо iPhone: смотрите видео

Что придет на смену iPhone

Бывший сотрудник СБУ рассказал, что запрет iPhone в РФ среди чиновников касается четырех ключевых департаментов администрации президента России. В частности, говорится о внутренней политике и масс-медиа.

Сейчас они готовятся к президентским выборам и очень боятся, что по телефонам будут американцы получать доступ к тому, что вообще проговаривается. Это вообще охота на ведьм,

– подчеркнул он.

По его мнению, все же Дмитрий Медведев, замглавы Совета Безопасности РФ, свой телефон не отдаст.

"Россиянам предлагается альтернатива – iPhone на базе Android или собственный телефон YotaPhone, как они говорят, очень безопасен", – объяснил Ступак.

По его словам, в этом гениальном плане действий есть один нюанс. Достигнув максимального уровня безопасности, никто не будет гарантировать производительность такого изобретения. Вероятно, что российским чиновникам придется ходить с "кирпичом, но с тачскрином".

Российская пропаганда: последние новости