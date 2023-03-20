Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, как произойдет смена режима в России. Об этом пишет 24 Канал.

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Смена режима России произойдет

Он подчеркнул, что смена режима России произойдет однозначно. Пути этих изменений может быть несколько. Юсов отметил, что ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и позиция Международного уголовного суда способствуют этому.

На России увеличивается количество людей, которые хотят дистанцироваться от так называемого Путина, в том числе среди тех, кто находится во власти,

– заявил он.

Различные сценарии

Юсов заметил, что могут быть разные сценарии. Среди них – бунт. А вот в отношении революции представитель ГУР сомневается, потому что для этого необходимо большое количество сознательных граждан.

Бунт недовольных, по ком уже ударили санкции, ликвидированные оккупанты в Украине, по мнению Юсова, могут повлиять на будущее России.

Также он вспомнил о мятеже элит. Юсов утверждает, что этого Путин боится больше всего.

Что будет в результате? Увидим уже в ближайшее время. Ждать на самом деле – недолго,

– добавил в конце он.

Как в ГУР прокомментировали визит Путина в Мариуполь

В ночь на 19 марта российский диктатор вылез из своего бункера и посетил разбитый его войсками Мариуполь. Однако после первых же кадров у многих экспертов возникли сомнения в том, был ли это не двойник.

В том, что это был двойник, а не сам Владимир Путин, сомневаются в украинской разведке.

Он подчеркнул, что нет абсолютно никаких доказательств того, что человек на кадрах российских пропагандистских СМИ был именно Путиным. Все, что можно утверждать, что мужчина на видео действительно походил на российского тирана.