В том, что это был сам Владимир Путин, а не двойник, сомневаются и в украинской разведке. В частности, об этом рассказал в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, пишет 24 Канал.

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Видео из Мариуполя – постановка

Он подчеркнул, что нет абсолютно никаких доказательств того, что человек на кадрах российских пропагандистских СМИ был именно Путиным. Все, что можно утверждать, что мужчина на видео действительно походил на российского тирана.

Мы видим обычно встречи Владимира Путина, того самого, за длинным столом на расстоянии от живых людей огромном. У него там дрожит одна рука, и многие другие уже характерные признаки, хорошо характеризующие самого Путина,

– подчеркнул Андрей Юсов.

Так что даже не в стиле паранойи российского лидера лично гулять по вечерним городам и общаться с жителями во дворах. Вся эта театральная постановка была создана лишь для того, чтобы показать хоть какую-то гиперактивность Путина, пусть и притворную, на фоне усиления изоляции России и правящего режима.

Не факт, что Путин еще жив

Также Андрей Юсов подчеркнул, что в разных экспертных средах сейчас ведутся дискуссии, вообще жив ли еще сам Путин. Однако даже если "в этой линейке ассортимента есть и то самый", то после ордера на арест, после всех военных преступлений и полной делегитимизации "царь не настоящий в любом случае".

Однако даже если "это биологическое существо" все еще дышит, его режим обречен в любом случае. При этом преступники, принесшие огромное горе на украинские земли, должны быть привлечены к ответственности.

И если окажется, что он все же жив, то на трибунале должен быть не двойник, а именно он,

– подчеркнул представитель разведки.

Андрей Юсов убежден, что со временем все обязательно узнают использование на публику лже-Путинов. Однако, по его мнению, нет доказательств, что посещал украинский временно оккупированный Мариуполь настоящий Путин.