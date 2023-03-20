У тому, що це був сам Володимир Путін, а не двійник, сумніваються й в українській розвідці. Зокрема, про це розповів в етері телемарафону представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов, пише 24 Канал.

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Відео з Маріуполя – постановка

Він підкреслив, що немає абсолютно жодних доказів, що людина на кадрах російських пропагандистських ЗМІ була саме Путіним. Все, що можна стверджувати, що чоловік на відео дійсно був схожий на російського тирана.

Ми бачимо зазвичай зустрічі Володимира Путіна, того самого, за довжелезний столом на відстані від живих людей величезній. В нього там тремтить одна рука, і багато інших вже характерних ознак, які добре характеризують самого Путіна,

– підкреслив Андрій Юсов.

Тож навіть не в стилі параної російського лідера особисто гуляти вечірніми містами та спілкуватися з мешканцями у дворах. Уся ця театральна постановка була створена лише для того, щоб показати хоч якусь гіперактивність Путіна, нехай і удавану на тлі посиленням ізоляції Росії і правлячого режиму.

Не факт, що Путін ще живий

Також Андрій Юсов наголосив, що у різних експертних середовищах наразі точаться дискусії, чи взагалі живий ще сам Путін. Однак навіть якщо "у цій лінійці асортименту є і той самий", то після ордеру на арешт, після всіх воєнних злочинів та повної делегітимізації "цар не справжній у будь-якому випадку".

Однак навіть якщо "ця біологічна істота" все ще дихає, її режим приречений у будь-якому випадку. При цьому злочинці, які принесли величезне горе на українські землі, повинні бути притягнені до відповідальності.

І якщо виявиться, що він все ж таки живий, то на трибуналі має бути не двійник, а саме він,

– наголосив представник розвідки.

Андрій Юсов переконаний, що з часом усі обов'язково дізнаються про використання на публіку лже-Путінів. Однак, на його думку, немає доказів, що відвідував український тимчасово окупований Маріуполь саме справжній Путін.