Соответствующее письмо опубликовала пресс-служба Евгения Пригожина, сообщает 24 Канал. Интересно, что в нем основатель "Вагнера" заявил о якобы контроле над 70% города Бахмут.

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Пригожин просит у Шойгу помощи

Пригожин утверждает, что его наемники продолжают наступление для оккупации города Бахмут, однако, по его информации, украинские войска готовят наступательные действия на конец марта и начало апреля. Руководитель вагнеровцев говорит, что ВСУ планируют нанести фланговые удары, чтобы отрезать его наемников от регулярных российских войск.

Поэтому Пригожин просит Шойгу принять все необходимые меры для того, чтобы избежать отрезания вагнеровцев от российских солдат, потому что это будет иметь негативные последствия для так называемой "спецоперации".

Кроме того, "повар Путина" в закрытом приложении добавил "планы врага" и предложения по действиям.



Письмо Пригожина к Шойгу

Пригожину не удастся захватить Бахмут

Город-крепость Бахмут в Донецкой области держит оборону благодаря колоссальным усилиям украинских воинов. Пригожин бросает своих наемников сотнями, как пушечное мясо, и на смену ликвидированным приходят другие. Несмотря на то, Пригожину никак не удается захватить этот город, ставший идеологически важным для него на фоне конфликта с Шойгу и главой генштаба Герасимовым. "Повар Путина" хотел доказать свою эффективность, однако не получается.

Накануне СМИ сообщали, что оцепление Путина попросило "укротить" Пригожина, поэтому ему запретили вербовать новых заключенных. Кроме того, минобороны существенно урезало поставки оружия, из-за чего наемники жаловались на снарядный голод. Это склоняет к мысли, что Шойгу совершенно не прочь, чтобы наемников Пригожина разбили в Бахмуте, но тогда на штурмы начнут бросать мобилизованных.

Кроме того, американский Институт изучения войны предположили, что украинские войска провели контратаку на юго-западе от Бахмута, что позволило несколько отвергнуть противника. В то же время и сами захватчики уже не уверены, что могут удержать инициативу.

Обратите внимание! Город-крепость Бахмут держит оборону именно благодаря нашим воинам, но им каждый день нужна наша поддержка. Сейчас на нашем Благотворительном фонде идет сбор на 3 дрона DJI Mavic 3 для воинов из подразделения Ведьмака. Цель – 200 000 гривен. Подробнее о сборе и о том, как к нему присоединиться – по ссылке.