Однако Вооруженные силы Украины очень мощно сопротивляются, поэтому захватчикам никак не удается воплотить свои планы в жизнь. Об этом рассказала в эфире телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет 24 Канал.

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Несмотря на все, Бахмут стоит

Она отметила, что самые ожесточенные бои вблизи Бахмута продолжаются второй месяц. И уже второй месяц, как ситуация критически обострилась вблизи несокрушимого города. Однако, несмотря на самые разные прогнозы экспертов разного рода, "второй месяц уже в этих горячих боях Бахмут стоит".

И здесь следует сказать, что это благодаря мужеству наших воинов, защищающих сегодня Бахмут. И враг не может даже рационально объяснить, как это происходит, что такое мощное сопротивление,

– подчеркнула Анна Маляр.

В частности, она отметила профессиональную и взвешенную работу командования оперативно-тактической группировки "Хортица", которые планируют и занимаются обороной Бахмута.

Также Анна Маляр уверена, что сейчас Украина находится в активной динамике боев за Бахмут. Так что говорить о кульминации обороны города можно будет только с течением времени. Как события будут развиваться дальше – спрогнозировать трудно и некорректно, ведь многое может повлиять на ход боевых действий. Военные Украины делают все возможное для того, чтобы защитить Бахмут и не дать врагу выполнить его задачи.

Важные задачи и значение Бахмута

Также заместитель министра подчеркнула, что оборона города позволяет выполнить две важные задачи. Прежде всего, она позволяет остановить врага от продвижения вглубь территории Украины. Более того, хотя определенное продвижение у врага в Бахмуте было, у воинов нашего государства тоже есть успехи на определенных участках, и они постоянно срывают попытки оккупантов окружить город.

Во-вторых, оборона сильно уменьшает наступательный потенциал врага, ведь уничтожается его личный состав и техника.

За время этих боев, к сожалению, с нашей стороны есть потери. Вместе с тем у врага потери значительно выше, и у врага мы уничтожаем самые профессиональные его подразделения, то есть подразделения "Вагнера", которые брошены на то, чтобы захватить и окружить Бахмут,

– сказала Анна Маляр.

При этом никак нельзя утверждать, что Бахмут является лишь символическим городом, и только поэтому его так упорно обороняют защитники Украины. Ведь для нашего государства каждый сантиметр земли стратегически важен.

Любой город, где будут идти такие бои, безусловно, будет становиться символом несокрушимости наших мужественных воинов и наших Вооруженных сил. И у нас таких точек по Украине, к сожалению, много. И безусловного Бахмут – это тоже символ,

– сказала она.

"Вместе с тем есть такие определенные рубежи, защита которых и оборона которых дает определенные или выполняет определенные задачи. Задача сконцентрировать силы врага для того, чтобы он там не двигался дальше, для того, чтобы выиграть время определенное для выполнения других наших задач – абсолютно выполнена", – подчеркнула заместитель министра обороны. Более того, украинцы отлично справляются с поставленными задачами.