Однак Збройні сили України дуже потужно чинять опір, тому загарбникам ніяк не вдається втілити свої плани у життя. Про це розповіла в етері телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише 24 Канал.

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Попри все Бахмут стоїть

Вона зазначила, що найзапекліші бої поблизу Бахмута тривають другий місяць. І уже другий місяць, як ситуація критично загострилася поблизу незламного міста. Однак попри самі різні прогнози експертів різного штибу, "другий місяць уже в цих гарячих боях Бахмут стоїть".

І тут варто сказати, що це завдяки мужності наших воїнів, які боронять сьогодні Бахмут. І ворог не може навіть раціонально пояснити, як це відбувається, що такий потужний опір,

– підкреслила Ганна Маляр.

Зокрема, вона відзначила професійну та зважену роботу командування оперативно-тактичного угрупування "Хортиця", які планують і займаються обороною Бахмута.

Також Ганна Маляр переконана, що зараз Україна знаходиться в активній динаміці боїв за Бахмут. Тож говорити про кульмінацію оборони міста можна буде лише з плином часу. Натомість як події будуть розвиватися далі – спрогнозувати важко і некоректно, адже багато що може вплинути на хід бойових дій. Тож військові України роблять все можливе для того, щоб оборонити Бахмут та не дати ворогу виконати його задачі.

Важливі завдання та значення Бахмуту

Також заступниця міністра наголосила, що оборона міста дозволяє виконати два важливих завдання. Перш за все, вона дозволяє зупинити ворога від просування вглиб території України. Ба більше, хоч певне просування у ворога у Бахмуті було, у воїнів нашої держави теж є успіхи на певних ділянках, і вони постійно зривають намагання окупантів оточити місто.

По-друге, оборона сильно зменшує наступальний потенціал ворога, адже знищується його особовий склад та техніка.

За час цих боїв, на жаль, з нашого боку є втрати. Разом з тим у ворога втрати значно вищі, і у ворога ми знищуємо найпрофесійніші його підрозділи, тобто підрозділи "Вагнера", які кинуті на те, щоб захопити та оточити Бахмут,

– сказала Ганна Маляр.

При цьому аж ніяк не можна стверджувати, що Бахмут є лише символічним містом, і лише тому його так вперто обороняють захисники України. Адже для нашої держави кожен сантиметр землі є стратегічно важливим.

Будь-яке місто, де будуть точитися такі бої, безумовно, буде ставати символом незламності наших мужніх воїнів і наших Збройних сил. І в нас таких точок по Україні, на жаль, багато. І безумовно Бахмут – це теж символ,

– сказала вона.

"Разом з тим є такі певні рубежі, захист яких і оборона яких дає або виконує певні задачі. Задача сконцентрувати сили ворога для того, щоб він там не рухався далі, для того, щоб виграти певний час для реалізації інших наших задач – абсолютно виконана", – підкреслила заступниця міністра оборони. Ба більше, українці відмінно справляються з поставленими задачами.