Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, у Росії дуже бояться, що США у якийсь спосіб зможе отримати доступ до внутрішньої інформації.

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Чому інформацію з iPhone важко отримати

Іван Ступак переконаний, що iPhone, як і вся техніка, створювався не для того, щоб його зламали.

"Є багато інцидентів, кейсів, коли правоохоронні та спеціальні органи США просто не могли отримати доступ до iPhone якогось ісламського терориста, якого затримали", – пояснив він.

За його словами, ставалося це через те, що компанія Apple не давала згоди на передачу даних та за ніяких умов не йшла на співпрацю.

Там доводилося вигадувати технічні хитрощі, щоб якось ламати, але це дуже-дуже важко і майже анріал,

– підсумував Ступак.

На його думку, iPhone є доволі непростими гаджетами.

Іван Ступак розказав, який гаджет російським чиновникам видаватимуть замість iPhone: дивіться відео

Що прийде на заміну iPhone

Колишній співробітник СБУ розказав, що заборона iPhone у РФ серед чиновників стосується чотирьох ключових департаментів адміністрації президента Росії. Зокрема, мовиться про внутрішню політику та мас медіа.

Зараз вони готуються до президентських виборів й дуже бояться, що через телефони будуть американці отримувати доступ до того, що взагалі проговорюється. Це взагалі полювання на відьом,

– наголосив він.

На його думку, все ж Дмітрій Медведєв, заступник глави Ради Безпеки РФ, свій телефон не віддасть.

"Росіянам пропонується альтернатива – iPhone на базі Android або власний телефон YotaPhone, як вони кажуть, дуже безпечний", – пояснив Ступак.

За його словами, у цьому геніальному плані дій є один нюанс. Досягнувши максимального рівня безпеки, ніхто не буде гарантувати продуктивність такого винаходу. Ймовірно, що російським чиновникам доведеться ходити з "цеглиною, але з тачскрином".

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