В ефірі 24 Каналу показали відео, як затята російська пропагандистка зчинила ґвалт через те, що українські бійці на фронті їдять сало. Цікаво, якою стане наступна архісерйозна тема для обговорення росіян.

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Певно, в Росії так багато важливих новин, які варто було б висвітлити перед 140-мільйонним "глубінним народом", що одну з найпопулярніших російських телепрограм почали з обговорення раціону українських бійців на фронті.

Росіяни в шоці від сала

На відео, знятому ЗСУ, видно як бійці пригощають іноземного солдата національним продуктом – салом. Іноземцю таке куштування сподобалося і військові навчили його слову, яким би можна було виразити своє захоплення салом.

Скабєєва мало не сказилася від того, що в окопах українці пригощають "настаящім" українським салом "настаящіва" афроамериканця. Видно, шок був чималим, адже пропагандистка так виділила слово "настаящім", ніби ніколи в житті не бачила ні сала, ні афроамериканця.

Простіше кажучи вчать "негра" матюкатись по-російськи,

– прокоментувала Скабєєва.

Росіяни ніколи не відзначалися толерантністю, тактовністю чи ерудицією. От і на цей раз пропагандистка назвала афроамериканського солдата "негром", а також знана поліглотка не змогла визначити, що на відео українські військові говорять не "па-рускі", а українською.

На це ведучий 24 Каналу відповів, що навіть в сухпайку американських солдатів у Арктиці є сало. Адже цей продукт вважається один з найпоживніших для сухпайків.

Натомість, нагадаємо, що навіть не всі окупанти за період своєї служби можуть побачити як виглядає російський сухпай. А для російських обивателів, певно, це є справжнім елементом розкоші. Інакше, як можна пояснити таке подивування зі звичайної їжі українських солдатів.

Скабєєву "поплавило" від сала: дивитись відео

В російської пропаганди їде дах