Британці вже відреагували на слова пропагандистки. Вони з гумором сприйняли такі "застереження".

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Британці з гумором відреагували на слова Скабєєвої

Зокрема, британці наголосили, що готові й надалі підтримувати Україну, аби лише звести в могилу російського диктатора Владіміра Путіна. Своїми думками вони поділилися в коментарях на сайті Daily Mail.

У виданні наголошують, що "божевільний російський державний телеканал" бреше про те, що в британських ресторанах нібито "подають білок" через "нестачу їжі". При цьому російська пропаганда поскаржилася, що британці із задоволенням їдять білок і продовжують постачати в Україну гаубиці.

Зважаючи на те, що тварин у парках багато, то чому б не з'їсти їх, маючи на увазі нестачу харчів. Але від рішення допомагати Зеленському, постачати зброю вони не відмовляються. Тобто білок будуть їсти, але гаубиці постачать, – сказала пропагандистка.

Британці розвінчали нісенітниці Кремля про нестачу їжі та запевнили, що продовжуватимуть підтримувати Україну у війні з Росією.

Як британці реагують на казки Кремля / Скриншот

Жителі Британії наголосили, що готові їсти все що завгодно, аби лише Путін був у могилі. Також вони згадали, що росЗМІ вигадують байки про "голодних британців", але не говорять правди про війну в Україні. Зокрема, згадали про потужні втрати Росії.



Що пишуть британці / Скриншот

Також британці потролили Скабєєву, припустивши, що такі абсурдні заяви вона робить після того, як пообідає "чарівними грибами". У коментарях наголосили, що білки, мабуть, харчуються краще, ніж російські окупанти.

Реакція британців / Скриншот