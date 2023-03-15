Об этом заявили в итальянской разведке. Есть много деятелей западного политического мира, к которым у Кремля нет симпатии. В этом списке есть и Крозетто.

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ЧВК "Вагнера" наняли для устранения министра обороны Италии

Согласно итальянской разведке, у "Вагнера" есть по крайней мере 2 ячейки в Европе – на Балканах и в Эстонии. Включение представителя правительства страны G7 в число заявленных целей наемников очевидно знаменует повышение уровня риска.

Разведка отмечает, что Крозетто "заказали" из-за его недавних заявлений о значительном увеличении количества мигрантов, прибывающих по морскому пути из Северной Африки. По мнению министра, за этим могут стоять российские наемники ЧВК "Вагнера".

Однако основатель ЧВК Евгений Пригожин отвергает обвинения итальянского правительства.

Мы не в курсе того, что происходит с миграционным кризисом, мы не имеем дело с этим, у нас есть куча других проблем, которые нужно решить,

– заявил "повар" Путина.

Кроме этого, Пригожин обидел Крозетто, назвав его "м*даком и задирой".

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Деятельность ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина: коротко