Про це заявили в італійській розвідці. Є багато діячів західного політичного світу, до яких Кремль не має симпатії. У цьому списку є й Крозетто.

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ПВК "Вагнера" найняли для усунення міністра оборони Італії

Згідно з італійською розвідкою, у "Вагнера" є принаймні 2 осередки в Європі – на Балканах та в Естонії. Включення представника уряду країни G7 до числа заявлених цілей найманців, очевидно, знаменує підвищення рівня ризику.

Розвідка зазначає, що Крозетто "замовили" через його нещодавні заяви про значне збільшення кількості мігрантів, які прибувають морським шляхом із Північної Африки. На думку міністра, за цим можуть стояти російські найманці ПВК "Вагнера".

Однак засновник ПВК Євген Пригожин відкидає звинувачення італійського уряду.

Ми не в курсі того, що відбувається з міграційною кризою, ми не маємо справу з цим, у нас є купа інших проблем, які треба розв'язати,

– заявив "кухар" Путіна.

Окрім цього, Пригожин образив Крозетто, назвавши його "м*даком і задирою".

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Діяльність ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина: коротко