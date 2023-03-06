Про це 24 Каналу розповів політолог Аббас Галлямов. За його словами, у Путіна майже не залишилося соратників, яким він може цілком довіряти.

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Галлямов переконаний, що зараз по-справжньому Путін може довіряти лише Юрію Ковальчуку. Натомість після того, як російський диктатор підвищив в посаді Дмітрія Медведєва, на Ігоря Сєчина та Нікалая Патрушева розраховувати вже не може.

Вони не виступлять цілком і повністю проти Путіна, але можна бути впевненим, що проти проєкту передачі влади від Путіна до Медведєва вони виступлять,

– додав мовець.

Підтримка Медведєва тимчасова

Нагадаємо, що в грудні Путін назначив Медведєва першим заступником голови військово-промислової комісії, тобто своїм першим заступником. Тепер Медведєв керує держоборонзамовленнями, які становлять найбільшу частину російської економіки, зауважив політолог. Так Медведєв потіснив Міхаїла Мішустіна, який все ще намагається чинити опір, але відступає.

На початку березня Мішустін все ж зміг провернути договір про те, як буде проводитись організація цього сектору в разі введення воєнного стану.

В цій ситуації розраховувати на лояльність людей, на яких він міг покластися нещодавно, Путін вже не може. На лояльність Медведєва поки що розраховувати може, бо той радий, що його посилюють,

– додав Галлямов.

Однак він переконаний, що така лояльність Медведєва тимчасова. Як він легко перефарбувався з лібералів у патріоти, так він може зробити це і в інший бік.

"Він себе переконає, що так треба. Абсолютно щиро в це буде вірити. Ну, можливо, вип'є грам 50 під таке діло", – іронічно додав мовець.

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