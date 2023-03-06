Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. Він додав, стратегічне положення Владіміра Путіна на даний момент – глухий кут.
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Російська аудиторія поважає лише силу
Аббас Галлямов уточнив, можливо наразі Путін не зовсім у глухому куті, але він упевнено в нього рухається. Росія більше зацікавлена у перемовинах, але є одна проблема – аудиторія. Попри все їй треба пускати в очі пилюку і демонструвати свою "могутність".
Їх аудиторія поважає тільки за силу. А якщо з’ясується, що вони слабкі й бігають випрошують перемовини, вони втратять очки всередині країни,
– сказав опозиційний політолог.
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З громадською думкою теж проблеми
Підтримку росіянами війни Аббас Галлямов порівняв з ерозією. За його словами, все менше людей хоче воювати і все більше мають надію на мирні перемовини. Але це не зігріає на руку Путіну.
"Якщо вони продемонструють бажання до перемовин і таким чином визнають, що не знають як перемогти, внутрішній процес ерозії пришвидшиться. Тут взаємовиключне завдання", – відзначив Галлямов.
Він пояснив, що в такому випадку Росія на внутрішній арені має демонструвати, що все добре та принижувати Захід. А на зовнішній – бути адекватною та домовлятися про перемовини.
Перемовини для Росії: причини та ймовірність
- Ще минулого року Росія заговорила про мирні перемовини. Американський Інститут вивчення війни оцінив такі заяви, як спробу затримати постачання танків в Україну.
- У січні 2023 року Кремль заговорив про прямі перемовини з Україною без посередників. Тоді Росія цинічно заявила, що Захід діє лише у власних політичних та економічних інтересах.
- В Офісі Президента наголосили на чіткій позиції – жодних перемовин з Росією бути не може. Тільки перемога України.