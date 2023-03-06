Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. Він додав, стратегічне положення Владіміра Путіна на даний момент – глухий кут.

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Російська аудиторія поважає лише силу

Аббас Галлямов уточнив, можливо наразі Путін не зовсім у глухому куті, але він упевнено в нього рухається. Росія більше зацікавлена у перемовинах, але є одна проблема – аудиторія. Попри все їй треба пускати в очі пилюку і демонструвати свою "могутність".

Їх аудиторія поважає тільки за силу. А якщо з’ясується, що вони слабкі й бігають випрошують перемовини, вони втратять очки всередині країни,

– сказав опозиційний політолог.

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З громадською думкою теж проблеми

Підтримку росіянами війни Аббас Галлямов порівняв з ерозією. За його словами, все менше людей хоче воювати і все більше мають надію на мирні перемовини. Але це не зігріає на руку Путіну.

"Якщо вони продемонструють бажання до перемовин і таким чином визнають, що не знають як перемогти, внутрішній процес ерозії пришвидшиться. Тут взаємовиключне завдання", – відзначив Галлямов.

Він пояснив, що в такому випадку Росія на внутрішній арені має демонструвати, що все добре та принижувати Захід. А на зовнішній – бути адекватною та домовлятися про перемовини.

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