Так, заступник глави МЗС Росії Сергій Вершинін заявив, що Росія готова до переговорів з Україною. Про це пишуть ворожі ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Окупанти хочуть переговорів без жодних умов

Цинізм окупантів не має меж. Вершинін запевнив, що готові до перемовин, але без жодних "попередніх умов".

Так, класика каже, що будь-які воєнні дії закінчуються переговорами, і ми вже говорили, що ми до таких переговорів будемо готові. Але тільки до переговорів без попередніх умов, переговорів на основі тієї реальності, яка існує, переговорів з урахуванням тих цілей, які ми озвучили публічно,

– абсурдно заявив заступник Лаврова.

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У Президента України різко відповіли

В Україні вже відреагували на слова Вершиніна. Радник глави ОП зазначив, це чергове підтвердження, що про переговори з Росією не може й бути мови.

У періодичних заявах про "мир і переговори" Кремль підкреслює, що не йтиме з українських територій і не відповідатиме за злочини. Це чергове підтвердження: про переговори не може бути й мови. Тільки перемога України, інакше війна в Європі не закінчиться, а Росія кримінально домінуватиме у світі,

– підкреслив Михайло Подоляк.