За словами Зеленського, для нього Путін "ніхто". Про це лідер України повідомив у своєму новому інтерв’ю.

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Зеленський не зацікавлений у переговорах з Путіним

Як заявив український президент, росіяни не хочуть переговорів, і це було ще до повномасштабного вторгнення.

Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити. Я дійсно не розумію, хто приймає рішення у Росії. Я не хочу воювати на території Росії. Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. От і все,

– розповів Зеленський.

Наш лідер переконаний, Україна для Путіна – це лише перший крок. За його словами, диктатор веде велику війну.

"Ми сподіваємося, що коли Росія відведе свої війська на свою територію, вони визнають свої великі помилки і в Росії буде новий уряд", – зазначив Зеленський.

На питання, чи не пізно для переговорів, український президент відповів, що після повномасштабного вторгнення для нього Путін – "ніхто".

Я не знаю, чи Путін живий, і чи це взагалі він, – Зеленський

Раніше президент Володимир Зеленський поставив під сумнів те, що російський диктатор Владімір Путін живий. Глава держави заявив, що не зовсім розуміє, з ким говорити про мирні переговори.

"Я не зовсім до кінця розумію, що він живий або це він приймає рішення. Або хто там приймає рішення. У мене немає такої інформації", – сказав лідер України.