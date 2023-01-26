По словам Зеленского, для него Путин – "никто". Об этом лидер Украины сообщил в своем новом интервью.

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Зеленский не заинтересован в переговорах с Путиным

Как заявил украинский президент, россияне не хотят переговоров, и это было еще до полномасштабного вторжения.

Мне это неинтересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить. Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России. Я не хочу сражаться на территории России. Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Вот и все,

– рассказал Зеленский.

Наш лидер убежден, что Украина для Путина – это лишь первый шаг. По его словам, диктатор ведет большую войну.

"Мы надеемся, что когда Россия отведет свои войска на свою территорию, они признают свои большие ошибки и в России будет новое правительство", – отметил Зеленский.

На вопрос, не поздно ли для переговоров, украинский президент ответил, что после полномасштабного вторжения для него Путин – "никто".

Я не знаю, жив ли Путин, и вообще он ли это, – Зеленский

Ранее президент Владимир Зеленский подверг сомнению то, что российский диктатор Владимир Путин жив. Глава государства заявил, что не совсем понимает, с кем говорить о мирных переговорах.

"Я не совсем до конца понимаю, что он жив или это он принимает решение. Или кто там принимает решение. У меня нет такой информации", – сказал лидер Украины.