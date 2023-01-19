Так, пресс-секретарь бункерного президента Дмитрий Песков заявил, что Путин "есть и будет". Об этом пишут росСМИ, информирует 24 Канал.
К теме Я не знаю, жив ли Путин, и вообще он ли это, – Зеленский о возможности переговоров с Россией
Песков сказал, что и Россия, и Путин для Украины и Зеленского – это большая проблема.
И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочел бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны, как Украина,
– цинично заявил пресс-секретарь Путина.
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Владимир Зеленский сомневается, жив ли Путин
- Следует отметить, что соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал утром 19 января во время Украинского завтрака в Давосе.
- Глава государства отметил, что с тех пор как стал президентом, "делали все, чтобы дипломатией освободить наши земли". Впрочем, в России кто-то не хотел, у кого-то не было времени, кто-то не верил и выдвигал требования. "Таких кто-то было очень много с центром в Москве. И сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить", – отметил Зеленский.
- Он добавил, что не совсем до конца понимает, что Путин жив или что он принимает решение.