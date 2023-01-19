Украина решительно осуждает позорное заявление Лаврова, которое оскорбляет память миллионов жертв Холокоста, подчеркнул спикер МИД Олег Николенко. Об антисемитском скандале информирует 24 Канал.
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Реакция МИД Украины на абсурдное заявление Лаврова
Николенко отметил, что глава вражеского МИД Лавров сравнил россиян, ведущих захватническую войну, с миллионами евреев, убитыми нацистами во время Холокоста. Также спикер добавил: "Оказывается, это не российские ракеты расстреливают жилые дома в Украине, а Запад сформировал коалицию, чтобы решить "российский вопрос".
Глава МИД Дмитрий Кулеба уже обращал внимание на глубоко укорененный антисемитизм российских элит. Современная Россия действительно наполнена ненавистью к другим народам.
Мы решительно осуждаем позорное заявление Сергея Лаврова, которое оскорбляет память миллионов жертв Холокоста. Поддерживаем скорую реакцию Еврейского конгресса Европы. Призываем власти Израиля и еврейские организации в мире отреагировать на очередное заявление Лаврова,
– отметил Николенко.
Также он напомнил, что на Нюрнбергском трибунале министр иностранных дел Риббентроп опровергал свое участие в преступлениях нацистов, однако это не помогло ему избежать наказания.
"Так же как и Лавров не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву", – подчеркнули в МИД Украины.
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Что известно о скандале с Лавровым
- Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году сравнил коллективный Запад с Гитлером, а россиян – с жертвами Холокоста.
- В Европейском еврейском конгрессе уже отреагировали. Президент EJC Ариэля Музиканта отметил: "Мы в шоке и возмущении этим позорным сравнением, сделанным министром Лавровым, между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством шести миллионов евреев во время Холокоста".
- Также Музиканта подчеркнул, что высказывания Лаврова – это искажение Холокоста на самом простом уровне, поэтому глава МИД России должен извиниться.