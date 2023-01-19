Президент EJC Ариэля Музиканта выразил возмущение из-за заявления Лаврова. По его словам, в конгрессе возмущены и шокированы заявлением российского министра.

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В конгрессе евреев возмущены и шокированы словами Лаврова

Мы шокированы и возмущены этим позорным сравнением, сделанным министром Лавровым, между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством шести миллионов евреев во время Холокоста,

– говорится в сообщении.

Президент EJC подчеркнул, что высказывание, которое позволил себе сделать глава МИД России, – "это искажение Холокоста на самом простом уровне, и мы призываем господина Лаврова попросить прощения и отозвать эти комментарии".

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