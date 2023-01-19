Президент EJC Ариэля Музиканта выразил возмущение из-за заявления Лаврова. По его словам, в конгрессе возмущены и шокированы заявлением российского министра.
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В конгрессе евреев возмущены и шокированы словами Лаврова
Мы шокированы и возмущены этим позорным сравнением, сделанным министром Лавровым, между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством шести миллионов евреев во время Холокоста,
– говорится в сообщении.
Президент EJC подчеркнул, что высказывание, которое позволил себе сделать глава МИД России, – "это искажение Холокоста на самом простом уровне, и мы призываем господина Лаврова попросить прощения и отозвать эти комментарии".
Лавров в очередной раз сделал циничное заявление о евреях
- Весной 2022 года российский министр иностранных дел также оскандалился из-за заявления о евреях. Лавров сравнил Зеленского с Гитлером из-за "еврейской крови".
- Министерство иностранных дел Израиля резко отреагировало на высказывания Лаврова и вызвало российского посла в стране, чтобы выразить свой протест.
- В Германии слова министра иностранных дел России назвали "абсурдом". Президент Владимир Зеленский тоже осудил заявление Лаврова. Глава государства подчеркнул, что страна-агрессор забыла уроки Второй мировой.
- Глава ОП Андрей Ермак назвал это пещерным антисемитизмом, прикрывающим теории заговора, на которых всегда строятся диктаторские режимы.
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что отвратительные комментарии Лаврова оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле его слова демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам.