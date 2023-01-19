Президент EJC Аріеля Музіканта висловив обурення через заяву Лаврова. За його словами, в конгресі обурені та шоковані заявою російського міністра.
До речі Колишній головний рабин Москви закликав євреїв покинути Росію
У конгресі євреїв обурені та шоковані словами Лаврова
Ми шоковані та обурені цим ганебним порівнянням, зробленим міністром Лавровим, між діями коаліції демократичних країн і гітлерівським переслідуванням і вбивством шести мільйонів євреїв під час Голокосту,
– йдеться у повідомленні.
Президент EJC наголосив, що висловлювання, яке дозволив собі зробити глава МЗС Росії, – "це спотворення Голокосту на найпростішому рівні, і ми закликаємо пана Лаврова попросити вибачення і відкликати ці коментарі".
Лавров вкотре зробив цинічну заяву про євреїв
- Навесні 2022 року російський міністр закордонних справ також оскандалився через заяву про євреїв. Лавров порівняв Зеленського з Гітлером через "єврейську кров".
- Міністерство закордонних справ Ізраїлю різко відреагувало на висловлювання Лаврова і викликало російського посла в країні, щоб висловити свій протест.
- У Німеччині слова міністра закордонних справ Росії назвали "абсурдом". Президент Володимир Зеленський теж засудив заяву Лаврова. Глава держави наголосив, що країна-агресор забула уроки Другої світової.
- Голова ОП Андрій Єрмак назвав це печерним антисемітизмом, який прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими.
- Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що огидні коментарі Лаврова образливі для президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.