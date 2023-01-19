Так, прессекретар бункерного президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін "є і буде". Про це пишуть росЗМІ, інформує 24 Канал.
До теми Я не знаю, чи Путін живий, і чи це взагалі він, – Зеленський про можливість перемовин з Росією
Пєсков зазначив, що і Росія, і Путін для України та Зеленського – це велика проблема.
І зрозуміло, що суто психологічно пан Зеленський вважав би за краще, щоб ані Росії, ні Путіна не було.Але чим раніше український режим усвідомить те, що Росія і Путін є і будуть, що рано чи пізно все одно доведеться відмовлятися від усього антиросійського, тим краще для такої країни, як Україна,
– цинічно заявив прессекретар Путіна.
Читайте також Лавров порівняв росіян з жертвами Голокосту: як відреагували в МЗС України
Володимир Зеленський сумнівається, чи живий Путін
- Зауважимо, що відповідну заяву Володимир Зеленський зробив вранці 19 січня під час Українського сніданку в Давосі.
- Глава держави зазначив, що відколи став президентом, "робили все, щоб дипломатією звільнити наші землі". Втім, у Росії хтось не хотів, у когось не було часу, хтось не вірив та висував вимоги. "Таких хтось було дуже багато з центром у Москві. І сьогодні я не зовсім розумію, з ким говорити, і про що говорити", –зазначив Зеленський.
- Він додав, що не зовсім до кінця розуміє, що Путін живий, або що він приймає рішення.