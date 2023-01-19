Так, прессекретар бункерного президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін "є і буде". Про це пишуть росЗМІ, інформує 24 Канал.

До теми Я не знаю, чи Путін живий, і чи це взагалі він, – Зеленський про можливість перемовин з Росією

Пєсков зазначив, що і Росія, і Путін для України та Зеленського – це велика проблема.

І зрозуміло, що суто психологічно пан Зеленський вважав би за краще, щоб ані Росії, ні Путіна не було.Але чим раніше український режим усвідомить те, що Росія і Путін є і будуть, що рано чи пізно все одно доведеться відмовлятися від усього антиросійського, тим краще для такої країни, як Україна,

– цинічно заявив прессекретар Путіна.

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Володимир Зеленський сумнівається, чи живий Путін