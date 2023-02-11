Так, замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Об этом пишут вражеские СМИ, информирует 24 Канал.

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Оккупанты хотят переговоров без всяких условий

Цинизм оккупантов не имеет предела. Вершинин заверил, что готовы к переговорам, но без всяких "предварительных условий".

Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе существующей реальности, переговорам с учетом тех целей, которые мы озвучили публично,

– абсурдно заявил заместитель Лаврова.

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У Президента Украины резко ответили

В Украине уже отреагировали на слова Вершинина. Советник главы ОП отметил, это очередное подтверждение, что о переговорах с Россией не может быть и речи.

В периодических заявлениях о "мире и переговорах" Кремль подчеркивает, что не будет уходить с украинских территорий и не будет отвечать за преступления. Это очередное подтверждение: о переговорах не может быть и речи. Только победа Украины, иначе война в Европе не закончится, а Россия будет уголовно доминировать в мире,

– подчеркнул Михаил Подоляк.