Так, російські офіційні особи навмисно вводили в оману сигнали про готовність Москви вести серйозні переговори з Україною. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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Навіщо Росія говорила про переговори з Україною

Аналітики заявили, що російська інформаційна кампанія стосовно мирних переговорів була спрямована на затримку надання західних танків та іншої передової техніки, необхідної для продовження контрнаступів ЗСУ.

Протягом грудня 2022 року Кремль різко посилив фальшивий наратив про переговори, коли численні російські офіційні особи навмисно вводили в оману сигнали про готовність Москви вести серйозні переговори з Україною. Однак Кремль послідовно дотримувався своїх максималістських цілей і не пропонував жодної серйозної бази для переговорів.

Інтенсифікація наративу взимку 2022 року збіглася з підготовкою Росії до великої наступальної операції, запланованої на початок 2023 року, і Кремль намагався скористатися бажанням Заходу до мирних переговорів і таким чином перешкодити постачанню західних танків Україні,

– зазначили аналітики.

До того ж російський наратив мирних переговорів, безсумнівно, не був єдиною чи навіть головною причиною затримки надання Заходом танків Україні. Проте, час його початку, посилення та припинення Кремлем переконливо свідчить про те, що це було приурочено для підтримки російського наступу, який зараз триває.

"Кремлівські чиновники продовжують поширювати наратив про те, що передача Заходом високоточних ракетних систем великої дальності та танків Леопард становить нову загрозу безпеці Росії, хоча вони не становлять більшої загрози, ніж поставка радянських танків чи інших високоточних систем", – кажуть в ISW.

Українці не використовували надані Заходом системи HIMARS для ударів по території Росії, хоча ці системи вже вивели в зону дії важливі об’єкти в Росії. І ідея про те, що Україна здійснить вторгнення в Росію за допомогою німецьких Леопардів, викликає сміх, вважають аналітики.

Так, мета цієї російської інформаційної кампанії двояка. По-перше, якомога довше затримати прибуття західних танків, щоб затримати відновлення українських контрнаступів і виграти час для власних наступальних операцій Росії.

По-друге, порушити формулювання узгодженого західного підходу до повного переходу України на західні системи озброєнь – те, що Захід зрештою повинен буде зробити, оскільки він вичерпав свої запаси зброї радянських часів і не може виробляти чи придбати більше.

У Росії знову заговорили про переговори