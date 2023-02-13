Так, российские официальные лица намеренно вводили в заблуждение сигналы о готовности Москвы вести серьезные переговоры с Украиной. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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Зачем Россия говорила о переговорах с Украиной

Аналитики заявили, что российская информационная кампания по мирным переговорам была направлена на задержку предоставления западных танков и другой передовой техники, необходимой для продления контрнаступлений ВСУ.

В декабре 2022 года Кремль резко усилил фальшивый нарратив о переговорах, когда многочисленные российские официальные лица намеренно вводили в заблуждение сигналы о готовности Москвы вести серьезные переговоры с Украиной. Однако Кремль последовательно соблюдал свои максималистские цели и не предлагал ни одной серьезной базы для переговоров.

Интенсификация нарратива зимой 2022 года совпала с подготовкой России к крупной наступательной операции, запланированной на начало 2023 года, и Кремль пытался воспользоваться желанием Запада к мирным переговорам и таким образом помешать поставке западных танков Украине,

– отметили аналитики.

К тому же российский нарратив мирных переговоров, несомненно, не был единственной или даже главной причиной задержки предоставления Западом танков Украине. Тем не менее, время его начала, усиления и прекращения Кремлем убедительно свидетельствует о том, что это было приурочено для поддержки продолжающегося российского наступления.

"Кремлевские чиновники продолжают распространять нарратив о том, что передача Западом высокоточных ракетных систем большой дальности и танков Леопард представляет новую угрозу безопасности России, хотя они не представляют большей угрозы, чем поставка советских танков или других высокоточных систем", – говорят в ISW.

Украинцы не использовали предоставленные Западом системы HIMARS для ударов по территории России, хотя эти системы уже вывели в зону действия важные объекты в России. И идея о том, что Украина совершит вторжение в Россию с помощью немецких Леопардов, вызывает смех, считают аналитики.

Так, цель этой российской информационной кампании двоякая. Во-первых, как можно дольше задержать прибытие западных танков, чтобы задержать возобновление украинских контрнаступлений и выиграть время для собственных наступательных операций России.

Во-вторых, нарушить формулировку согласованного западного подхода к полному переходу Украины на западные системы вооружений – то, что Запад в конце концов должен будет сделать, поскольку он исчерпал свои запасы оружия советских времен и не может производить или приобрести больше.

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