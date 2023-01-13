Як пишуть російські пропагандисти, відповідну заяву зробив представник МЗС Росії Аліксєй Поліщук, інформує 24 Канал. У Кремлі хочуть прямих переговорів з Києвом, адже бояться впливу Заходу.
До речі У Кремлі заявили, що не намагаються домовитися з Європою щодо мирного договору з Києвом
У Росії вважають, що Захід не прагне миру
У Москві цинічно брешуть, що, мовляв, західні країни нібито не прагнуть врегулювати конфлікт, а діють у власних політичних та економічних інтересах.
Якщо і коли ці контакти відновляться, то вони, швидше за все, теж будуть прямими. І це було б найкращим варіантом, оскільки, як показує практика, західні посередники часто переслідують власні цілі та намагаються впливати на перебіг переговорів, діючи не для врегулювання конфлікту, а у власних політичних та економічних інтересах,
– сказав Поліщук.
Як Росія змінює риторику щодо ролі Заходу
- У Москві не можуть визначитися щодо ролі Заходу та кожна наступна заява представників Кремля суперечить одна одній. Наприклад, Дмітрій Пєсков, прессекретар Владіміра Путіна прямо заявив, що Росія розраховує на Захід, який, за його словами, має змусити Україну до переговорів.
- Ще цинічнішу заяву зробив глава МЗС Росії Сєргєй Лавров. Він говорив, що Росія буцімто готова обговорювати із Заходом реалістичні пропозиції щодо України. Москва хотіла вести переговори про Україну з США.
- Що заява Пєскова, що висловлювання Лаврова – прямо суперечать тому, що сказав Поліщук. У Кремлі не можуть визначитися, чи вони хочуть вести переговори з Україною, чи із Заходом.
- Ймовірно, на риторику окупантів впливає перебіг подій на фронті. Коли росіяни тікали з Херсонщини, то в Кремлі хотіли, щоб Захід тиснув на Україну. Тепер же, коли на Бахмутському напрямку точаться запеклі бої, Москва раптом захотіла прямого діалогу з Києвом.
- Важливо зазначити, що партнери Києва сповідують політику ''жодних рішень по Україні без України''.