Как пишут российские пропагандисты, соответствующее заявление сделал представитель МИД России Алексей Полищук, информирует 24 Канал. В Кремле хотят прямых переговоров с Киевом, ведь боятся влияния Запада.
Кстати В Кремле заявили, что не пытаются договориться с Европой о мирном договоре с Киевом
В России считают, что Запад не стремится к миру
В Москве цинично врут, что, мол, западные страны якобы не стремятся урегулировать конфликт, а действуют в своих политических и экономических интересах.
Если и когда эти контакты возобновятся, то они, вероятнее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на переговоры, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах,
– сказал Полищук.
Как Россия меняет риторику по поводу роли Запада
- В Москве не могут определиться о роли Запада и каждое последующее заявление представителей Кремля противоречит друг другу. Например, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина прямо заявил, что Россия рассчитывает на Запад, который, по его словам, должен заставить Украину к переговорам.
- Еще более циничное заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. Он говорил, что Россия якобы готова обсуждать с Западом реалистические предложения по Украине. Москва хотела вести переговоры по Украине с США.
- Что заявление Пескова, что высказывания Лаврова прямо противоречат тому, что сказал Полищук. В Кремле не могут определиться, хотят ли они вести переговоры с Украиной или с Западом.
- Вероятно, на риторику оккупантов влияет ход событий на фронте. Когда россияне бежали из Херсона, то в Кремле хотели, чтобы Запад давил на Украину. Теперь же, когда на Бахмутском направлении идут ожесточенные бои, Москва вдруг захотела прямого диалога с Киевом.
- Важно отметить, что партнеры Киева исповедуют политику "никаких решений по Украине без Украины".