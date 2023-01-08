Непреклонное мнение высказал секретарь СНБО во время телемарафона. Он отметил, что в планах врага – "корейский вариант". Как вы уже поняли, говорится о разделе нашего государства на две части.

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Россияне предложат "38 параллель"

По словам Данилова, не следует исключать обострение боевых действий. Оно может произойти в феврале 2023 года. Но вместе с тем следует быть готовым к продвижению Кремлем очередной безумной идеи.

Нам сейчас дают корейский вариант. Так называемая условная "38 параллель" (по ней разделили Северную (КНДР) и Южную Корею – 24 Канал). Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать, – это "38 параллель",

– подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что Южная Корея, в свое время согласившаяся на это, считает соответствующее решение огромной ошибкой. Данилов имел возможность недавно пообщаться с представителями этого государства, что и позволило ему прийти к такому выводу.

"Они считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что нужно ради сохранения. Сегодня есть проблемы", – добавил он.

Россияне разбрасывают наживки

По словам Данилова, не сидит без дела замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Он "ходит на встречи с политиками прошлых времен в Европе". Именно через них представитель Кремля распространяет месседжи о готовности России к уступкам. Россиян интересует фиксация статус-кво. Причем желательно вчера, ведь с каждым днем враг теряет все больше территорий. Кроме того, оккупанты заинтересованы в каком-либо перемирии.

Вернемся к возможному обострению. По словам Данилова, наблюдается много маркеров. Они, собственно, и свидетельствуют о возможной активности в феврале этого года. Это означает, что "мы входим в определенную фазу активизации", добавил он.

Предложения России ничего не стоят

Об этом мы не устаем напоминать. Да и сам враг не забывает это делать за нас. К примеру, Путин объявил рождественское "перемирие". По факту, его военные его и нарушили.

Так, 7 января оккупанты обстреляли миссию ООН с руководительницей Дениз Браун, которая привезла гуманитарную помощь в Орехово на Запорожье. Как отметил глава ОВА Александр Старух, Россия не соблюдала "рождественскую тишину". И таких примеров можно привести множество.