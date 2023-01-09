Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Он попытался еще раз оправдать общение Дмитрия Козака со своими давними европейскими знакомыми.

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Песков истерит о фейках

Он попытался опровергнуть информацию о встречах замглавы администрации президента России Дмитрия Пескова. По имеющимся данным, он "ходит на встречи с политиками прежних времен в Европе". И делает это не просто так. Его цель, как отмечают источники, – обсуждение возможных сценариев урегулирования войны в Украине.

В частности, говорится о "корейском варианте". Он предполагает заморозку войны на той стадии, на которой она сейчас находится. Следовательно, враг оставляет за собой уже оккупированные территории.

Напомним, что ранее об этом заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что ни о каком "корейском сценарии" и речи быть не может. В то же время, он понимает, что в Кремле стремятся к такому развитию событий.

Вернемся к Пескову. Соответствующие слухи он назвал "уткой". Болтающая голова таким образом попытался возразить их. По крайней мере, именно такое указание он получил из Кремля, поэтому и пытается активно разгонять это "опровержение".

Следует понимать, что о "корейском сценарии" заговорили неслучайно. Это словосочетание активно возникло в информационном пространстве. И таким образом у Кремля есть возможность изучить ситуацию вокруг. Найдутся ли поклонники такого развития событий среди партнеров Украины. И если найдутся, то в России этим однозначно воспользуется.

Украинская формула мира

Напомним, что еще в ноябре Владимир Зеленский озвучил украинскую формулу мира. В ней содержится 10 пунктов, чрезвычайно важных для нашего государства. И их должен соблюсти враг, чтобы мы могли рассуждать над переговорами. Вот пункты формулы мира:

Радиационная и ядерная сохранность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая сохранность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод русских войск и прекращение боевых действий.

Возвращение справедливости.

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

В то же время следует помнить о непреклонной позиции Владимира Зеленского. Он ранее подчеркнул, что не будет садиться за стол переговоров с Путиным. Так что для этого в России должны будут избрать нового президента. И не исключено, что произойдет это сравнительно быстро, ведь Буданов отметил, что диктатор смертельно болен раком.