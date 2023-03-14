Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. Аналітики звернули увагу на звинувачення члена дискусійного клубу "Валдай" Олексія Мухіна у бік Пригожина через переслідування політичних цілей у Росії.

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Пригожин – загроза для Путіна

Нещодавно Мухін відреагував на заяву Пригожина про те, що він буцімто балотуватиметься на президентських виборах в Україні у 2024 році. За його словами, російська громадськість почала інтерпретувати заяву Пригожина як оголошення про те, що він балотуватиметься на виборах президента Росії, які також проведуть наступного року.

Мухін зазначив, що подання Пригожиним себе як "командира" ПВК "Вагнера" безпосередньо "впливає на планування та управління бойовими діями штурмових загонів".

Член "Валдая" також наголосив, що Пригожин шукає цапів-відбувайлів, щоб звинуватити у високих втратах особового складу вагнерівців під час наступу на Бахмут. Таким чином, на думку Мухіна, очільник ПВК "Вагнера" своїми діями поставив своїх бійців під загрозу оточення під час очікуваної української контратаки.

Звинувачення Мухіна підтверджують оцінку ISW про те, що Кремль і міноборони Росії можуть намагатися звинуватити Пригожина у сповільненні темпів просування в Бахмуті та великих втрат серед найманців "Вагнера",

– зазначили в ISW.

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Сам очільник ПВК "Вагнера" заявив, що ситуація в Бахмуті залишається дуже важкою та його спроби дістати боєприпаси для вагнерівців проігнорували.

Водночас Пригожин наголосив, що російські солдати привозять його найманцям до Бахмута від 12 до 15 машин з боєприпасами з окупованих територій у Запорізькій області, із Донецька та Авдіївки. За його словами, між вагнерівцями та солдати Росії "немає конфлікту" і він сподівається, що вони й надалі отримуватимуть таку "допомогу".

Окрім цього, Пригожин підкреслив, що він буцімто "налагодив відносини з невстановленими звичайними силами" після того, як пережили рік "зради".

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