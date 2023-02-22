Бійці "елітного" приватного батальйону "Вагнера" пачками гинуть на війні проти нашої держави та це визнає їхній лідер Пригожин. Однак, за його словами, відбувається це начебто тому, що командувач "СВО" Герасимов та міністр оборони Росії Шойгу не хочуть ділитися зброєю з його підрозділом.

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Відомо, що ватажок ПВК дав інтерв'ю одному з провоєнних телеграм-каналів та опублікував світлину вагнерівців, що загинули за добу. Він впевнений, що "200-их" бійців могло бути б вп'ятеро менше, якби не "снарядний голод".

Хто винен у тому, що вони загинули? Винні ті, хто мав розв'язати питання про постачання нам достатньої кількості боєприпасів. Фінальний підпис має ставитися або Герасимовим, або Шойгу. Жоден із них не хоче ухвалювати рішення,

– заявив він.



Трупи вагнерівців лежать на землі / Фото Пригожина

Окрім того, Пригожин показав список, в якому вказано, скільки боєприпасів потрібно ПВК та скільки угрупованню пообіцяли дати.

Пункт один – необхідно 105 000, а дають 3 600. Пункт три, необхідно 7 600, а дають 600,

– констатував ватажок терористів.



Вагнерівцям бракує боєприпасів / Дані Пригожина

Водночас він відповів на питання стосовно того, чи облишать вагнерівці спроби взяти Бахмут на Донеччині. Маразматик запевнив, що його найманці будуть пробувати захопити населений пункт "до пабєдного". А коли закінчаться всі вагнерівці, тоді, найімовірніше, Шойгу з Герасимовим мають взяти до рук автомати, за його ж словами.

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