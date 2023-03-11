В российских СМИ обнародовали реакцию заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Он, как и принято в России, по-свински общается с миром и позволяет выбрасывать оскорбления в сторону Украины, информирует 24 Канал.
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Медведев заговорил о переименовании Украины
Конечно после того, как инициатива о переименовании прозвучала в Украине, россияне тоже решили придумать название для нашего государства. Это, в общем-то, было ожидаемо, ведь у России нет ни капли достоинства, чтобы воспринимать конструктивную критику и признавать поражение.
Следовательно, Медведев предложил свой вариант названия Украины.
Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt! (Бандеровский свинорейх. Точно! – пер. 24 Канал),
– говорится в заявлении политика.
Напомним, что это не единственное бессмысленное заявление России, прозвучавшее в ответ о переименовании страны на Московию. Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обозвала Зеленского "бункерным", хотя всем известно, что так называют Путина из-за его пристрастия к подземным защитным сооружениям.
"Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство о попытке создания Украины "антиРоссии", – заявила Захарова.
Что предшествовало
- Петиция по официальному переименованию России на Московию набрала более 25 тысяч голосов. На сайте Президента ее обнародовали 23 ноября. Автор Шахворостова Валерия указывает, что историческим названием России является Московия.
- Инициатор также подчеркнула, что смена названия дала основания для дальнейшего захвата истории (Киевской) Руси. Для иностранцев названия "Rus" (как сказывалась Киевская Русь на картах) и "Russia", "Russie", "Russland" (как сказывалась Россия) выглядят почти тождественно, будто это название одного государства, которое претерпело определенные изменения с течением времени и под время переводов на разные языки.
- Владимир Зеленский напомнил, что правовые основы отношений названий географических объектов, к которым относятся, в частности, и государства, регулируются Законом Украины "О географических названиях". По словам президента, предложение официально переименовать название "Россия" в "Московию" и заменить соответствующие термины также имеет международно-правовые аспекты.
- Поэтому поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия.