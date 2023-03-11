В российских СМИ обнародовали реакцию заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Он, как и принято в России, по-свински общается с миром и позволяет выбрасывать оскорбления в сторону Украины, информирует 24 Канал.

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Медведев заговорил о переименовании Украины

Конечно после того, как инициатива о переименовании прозвучала в Украине, россияне тоже решили придумать название для нашего государства. Это, в общем-то, было ожидаемо, ведь у России нет ни капли достоинства, чтобы воспринимать конструктивную критику и признавать поражение.

Следовательно, Медведев предложил свой вариант названия Украины.

Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt! (Бандеровский свинорейх. Точно! – пер. 24 Канал),

– говорится в заявлении политика.

Напомним, что это не единственное бессмысленное заявление России, прозвучавшее в ответ о переименовании страны на Московию. Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обозвала Зеленского "бункерным", хотя всем известно, что так называют Путина из-за его пристрастия к подземным защитным сооружениям.

"Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство о попытке создания Украины "антиРоссии", – заявила Захарова.

Что предшествовало