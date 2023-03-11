В министерстве иностранных дел России уже отреагировали на это событие. Как и ожидалось, ничего разумного там не сказали, информирует 24 Канал.
Актуально Зеленский прокомментировал заявления о "причастности украинцев" к подрыву "Северного потока"
Каких глупостей наговорили у Лаврова
Пресссекретарь ведомства Мария Захарова, вероятно, потеряла адекватное восприятие реальности. Она обозвала Зеленского "бункерным", хотя всем известно, что так называют Путина из-за его пристрастия к подземным защитным сооружениям.
Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство о попытке создания из Украины "антиРоссии",
– говорится в сообщении.
До сих пор неизвестно, в какой реальности живут россияне, ведь так коверкать общеизвестные факты могут либо неуверенные в себе трусы, либо действительно больные люди.
Что известно о петиции
- Петицию по переименованию России в Московию обнародовали 23 ноября. Автор Шахворостова Валерия указывает, что историческим названием России является Московия.
- Инициатор также подчеркнула, что смена названия дала основания для дальнейшего захвата истории (Киевской) Руси. Для иностранцев названия "Rus" (как сказывалась Киевская Русь на картах) и "Russia", "Russie", "Russland" (как сказывалась Россия) выглядят почти тождественно, будто это название одного государства, которое претерпело определенные изменения с течением времени и под время переводов на разные языки. Это приводит к путанице на международном уровне.
- В свою очередь Зеленский напомнил, что правовые основы отношений относительно названий географических объектов, к которым относятся, в частности, и государства, регулируются Законом Украины "О географических названиях". По словам президента, предложение официально переименовать название "Россия" в "Московию" и заменить соответствующие термины также имеет международно-правовые аспекты.
- Поэтому поднятый в петиции вопрос требует тщательной обработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия.