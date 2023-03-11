У Міністерстві закордонних справ Росії вже відреагували на цю подію. Як і очікувалось, нічого розумного там не сказали, інформує 24 Канал.
Актуально Зеленський прокоментував заяви про "причетність українців" до підриву "Північного потоку"
Яких дурниць наговорили у Лаврова
Прессекретарка відомства Марія Захарова, ймовірно, втратила адекватне сприйняття реальності. Вона обізвала Зеленського "бункерним", хоча усім відомо, що так називають Путіна через його пристрасть до підземних захисних споруд.
Бункерний щодня доводить нашу правоту. Ось ще одне свідчення про спробу створення України "антиРосії",
– йдеться у повідомленні.
Досі невідомо, у якій реальності живуть росіяни, адже так перекручувати загальновідомі факти можуть або невпевнені в собі боягузи, або дійсно хворі люди.
Що відомо про петицію
- Петицію щодо перейменування Росії на Московію оприлюднили 23 листопада. Авторка Шахворостова Валерія вказує, що історичною назвою Росії є Московія.
- Ініціаторка також наголосила, що зміна назви дала підстави для подальшого загарбання історії (Київської) Русі. Для іноземців назви "Rus" (як позначалася Київська Русь на мапах) та "Russia", "Russie", "Russland" (як позначалася Росія) виглядають майже тотожно, ніби це назва однієї держави, яка зазнала певних змін із плином часу та під час перекладів на різні мови. Це призводить до плутанини на міжнародному рівні.
- Своєю чергою, Зеленський нагадав, що правові основи відносин щодо назв географічних об'єктів, до яких належать, зокрема, й держави, регулюються Законом України "Про географічні назви". За словами президента, пропозиція офіційно перейменувати назву "Росія" на "Московія" та замінити відповідні терміни також має міжнародно-правові аспекти.
- Тож порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки.