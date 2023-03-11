В петиции украинцы предлагают переименовать Россию в Московию, заменить термин "российский" на "московский", а еще "Российская Федерация" на "Московская Федерация". Что на это говорит президент, сообщает 24 Канал.

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Ответ Зеленского на петицию

Владимир Зеленский напомнил, что правовые основы отношений названий географических объектов, к которым относятся, в частности, и государства, регулируются Законом Украины "О географических названиях". По словам президента, предложение официально переименовать название "Россия" в "Московию" и заменить соответствующие термины также имеет международно-правовые аспекты.

Поэтому поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия.

С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности с привлечением научных учреждений, и информирование меня и автора петиции о результатах,

– отметил глава государства.

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Кратко, что известно о петиции

Петицию по переименованию России в Московию обнародовали 23 ноября. Автор Шахворостова Валерия указывает, что историческим названием России является Московия.

"Это название употреблялось в европейских и некоторых азиатских языках. На многих исторических картах XVI—XIX веков, которые изготовлялись в Европе до и после переименования Московского царства во Всероссийскую империю, также фигурирует это название. 22 октября 1721 года, – то есть 301 год назад", – говорится в петиции.

Инициатор также подчеркнула, что смена названия дала основания для дальнейшего захвата истории (Киевской) Руси. Для иностранцев названия "Rus" (как сказывалась Киевская Русь на картах) и "Russia", "Russie", "Russland" (как сказывалась Россия) выглядят почти тождественно, будто это название одного государства, которое претерпело определенные изменения с течением времени и под время переводов на разные языки. Это приводит к путанице на международном уровне.