Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев поспешил предупредить Украину о последствиях такого возможного строительства. Сделал это, как обычно, с помощью угроз, сообщает 24 Канал.

Достойно внимания Крепкие, как сталь: как помогут Украине польские танки PT-91 Twardy

Угрозы Медведева

Однако, прежде всего, он отметил, что сообщение о строительстве танкового завода в Украине концерном Rheinmetall "напоминает примитивный троллинг киевского режима". Очевидно, он забыл, что и поставки вооружения защитникам нашего государства, которых сначала в России не ожидали и высмеивали, идут полным ходом.

Однако Медведев перестраховался и не только посмеялся над возможным появлением современного танкового завода в Украине, но и прибег к угрозам. Он заявил, что в России ожидают его строительства и готовы даже отметить это "салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств".

Завод будет под защитой ПВО

Такие угрозы из страны-агрессора не стали чем-то неожиданным. Еще до заявления Медведева руководитель компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что танковый завод можно защитить от российских воздушных обстрелов с помощью противовоздушной обороны.

Пока же переговоры с правительством Украины он назвал "многообещающими", поэтому надеется на принятие решения "в течение следующих двух месяцев".

По словам Паппергера, приблизительная стоимость возможного строительства завода составит 200 миллионов евро. А ежегодная производительность может достигать 400 основных боевых танков типа Panther, что очень не нравится стране-террористу.

Обратите внимание! Panther – это концепт нового танка, представленный концерном Rheinmetall летом 2022 года. Он разработан на основе танка Leopard 2 и наиболее удобен для стран, уже имеющих на вооружении танки Leopard.