Тож заступник голови радбезу Росії Дмитро Медведєв поспішив попередити Україну про наслідки такого можливого будівництва. Зробив це, як зазвичай, погрозами, повідомляє 24 Канал.

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Погрози Медведєва

Однак, передусім він зазначив, що повідомлення про будівництво танкового заводу в Україні концерном Rheinmetall "нагадує примітивний тролінг київського режиму". Вочевидь, він забув, що й постачання озброєння захисникам нашої держави, на яке спершу в Росії не очікували та висміювали, відбувається повним ходом.

Проте Медведєв перестрахувався та не лише поглузував з можливої появи сучасного танкового заводу в Україні, а й вдався до погроз. Він заявив, що в Росії очікують на його будівництво та готові навіть відзначити його "салютом із "Калібрів" та інших піротехнічних пристроїв".

Завод буде під захистом ППО

Такі погрози з країни-агресорки не стали чимось неочікуваним. Ще до заяви Медведєва керівник компанії Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що танковий завод можна захистити від російських повітряних обстрілів за допомогою протиповітряної оборони.

Наразі ж переговори з урядом України він назвав "багатообіцяючими", тож сподівається на прийняття рішення "протягом наступних двох місяців".

За словами Паппергера, приблизна вартість можливого будівництва заводу складатиме 200 мільйонів євро. А щорічна продуктивність може сягати до 400 основних бойових танків типу Panther, що дуже не подобається країні-терористі.

Зверніть увагу! Panther – це концепт нового танка, який був представлений концерном Rheinmetall влітку 2022 року. Він розроблений на основі танка Leopard 2 та є найбільш зручним для країн, які вже мають на озброєнні танки Leopard.