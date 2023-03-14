"Вагнеровцы" реализуют гибридную войну. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Раньше У побережья Италии разбилась лодка с мигрантами: количество жертв возросло, среди погибших – дети

ЧВК "Вагнера" обвинили в причастности к миграционному кризису

Я думаю, теперь можно с уверенностью сказать, что отходящий от африканских берегов экспоненциальный рост миграционного явления также, в незначительной степени, является частью четкой стратегии гибридной войны, которую реализует подразделение "Вагнера", используя свой значительный вес в некоторые африканские страны,

– подчеркнул Гвидо Крозетто.

В своем телеграм-канале основатель ЧВК "Вагнера" Пригожин, конечно же, отрицал все обвинения и заявил: "У нас нет представления о том, что происходит с мигрантским кризисом, нас это не волнует". Затем он использовал ряд бранных слов, чтобы описать Крозетто и призвать его обратить внимание на свою страну.

Обратите внимание! Около 20 000 человек прибыли в Италию в этом году, по сравнению с 6100 за тот же период 2022-го. Об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел. Проблема миграции усугубляет давление на правое правительство.

Заметим, что в операции обвиняют войска "Вагнера" сразу в нескольких африканских странах. В частности, Ливии, Мали и Центральноафриканской Республики. Российские наемники стоят за увеличением числа лодок с мигрантами, пытающимися пересечь центральное Средиземное море.

Смотрите также ВСУ нужны тысячи автомобилей: сколько они стоят, где их купить и какие лучше всего подходят

Итальянский министр призвал союзников с НАТО помочь

Крозетто также призвал союзников по НАТО помочь Италии противостоять росту числа мигрантов. "Атлантический альянс становится сильнее, если также разделяются проблемы, возникающие в результате коллективного выбора, но он рискует расколоться, если страны, наиболее подверженные разного рода репрессиям, останутся в одиночестве", — сказал он.

Подобные замечания также пришли от главы МИД Антонио Таяни. В частности, во время визита в Израиль министр рассказал агентству новостей ANSA о беспокойстве из-за того, что многие мигранты прибыли из районов, "подконтрольных группе "Вагнера".

Кстати, в воскресенье одна из лодок перевернулась после того, как отпила из Ливии. Благотворительная организация Alarm Phone обвинила Италию в том, что она не послала свою береговую охрану, несмотря на то, что в субботу ее неоднократно извещали, что лодка в беде.